di Marco Baridon Zhegrova, perché l’esterno bianconero non si è allenato oggi alla Continassa a quattro gironi dal match contro il Pisa. Le sue condizioni. Un imprevisto di natura stagionale frena la marcia di avvicinamento della Juventus all’ultimo impegno dell’anno solare. Mentre la squadra bianconera prosegue la preparazione in vista della delicata trasferta contro il Pisa — in programma sabato 27 dicembre all’Arena Garibaldi —, dall’infermeria della Continassa arriva una notizia che costringe lo staff tecnico a rivedere parzialmente i piani settimanali. Edon Zhegrova non ha preso parte all’allenamento odierno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zhegrova, perché il kosovaro non si è allenato oggi alla Continassa. Le sue condizioni verso Pisa Juve

Zhegrova, la sorella innamorata della Juve: "Forte, elegante e piena di storia" - Arrivato in estate alla Juventus per poco più di 15 milioni di euro, Edon Zhegrova fin qui non è riuscito a trovare molto spazio a causa di una serie di problemi fisici. tuttosport.com

Zhegrova tra infortuni e bocciature: ormai è un caso. Adesso anche i tifosi si interrogano - È arrivato a Torino con l’aria di chi deve ripartire da zero, dopo un lungo viaggio nel dolore, all’insegna dell’attesa mista all’incertezza. tuttosport.com

Zhegrova, il piano per prendersi la Juve: il lavoro con due preparatori personali - Il ritornello è stato spesso di moda in casa Lilla negli ultimi tre anni, quando i due attuali attaccanti della Juve hanno vestito contemporaneamente la casacca dei ... corrieredellosport.it

