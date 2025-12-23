Zenith che Feste Da prima della classe

La Zenith Prato si distingue nel girone A di Eccellenza, condividendo il primo posto con la storica Lucchese. La squadra guidata da mister Settesoldi ha concluso la prima metà della stagione con risultati positivi, dimostrando un percorso di crescita e solidità. Un momento importante per la società e i tifosi, che guarda alla seconda parte della stagione con fiducia e determinazione.

Campioni d'inverno a pari merito con la blasonata Lucchese. Prima metà di stagione da incorniciare per la Zenith Prato allenata da mister Settesoldi nel girone A di Eccellenza. Gli amaranto chiudono prima della sosta natalizia con 32 punti accumulati in 16 partite disputate, frutto di 10 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Il sodalizio di via del Purgatorio è la squadra che ha vinto più partite del girone, ben 10, due in più dei lucchesi che li affiancano in testa al raggruppamento. La Lucchese, però, dal canto suo può contare sul fatto di non aver ancora perso una partita. E a ben guardare, se si considera che uno dei 4 ko della Zenith Prato è arrivato proprio contro la squadra di Lucca, si capisce come questi 32 punti acquisiscano ancora più valore.

