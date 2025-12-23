Zelensky | Siamo molto vicini a un risultato reale Il piano c’è Negoziati nella fase decisiva

I negoziati tra Ucraina e Russia, ormai alla soglia del quarto anno, si avvicinano a una fase cruciale. Zelensky ha affermato che un risultato concreto è vicino e che il piano esiste. La fase decisiva dei colloqui rappresenta un passo importante verso una possibile soluzione al conflitto, che continua a influenzare la stabilità della regione e la situazione internazionale.

I colloqui per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia, ormai prossima al quarto anno, entrano in una fase che Kiev definisce decisiva. A dirlo è stato direttamente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenendo lunedì davanti ai diplomatici del suo Paese, al termine di una nuova e intensa tornata di incontri con Stati Uniti ed europei. Zelensky a un passo dalla pace. Secondo Zelensky, il lavoro negoziale condotto con Washington e con i partner europei ha raggiunto un livello di maturazione avanzato. “ Sembra tutto piuttosto valido . ed è importante che si tratti del lavoro sia nostro (dell’Ucraina) sia degli Stati Uniti d’America. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Zelensky: “Siamo molto vicini a un risultato reale. Il piano c’è”. Negoziati nella fase decisiva Leggi anche: Ucraina, Zelensky: “Piano pronto anche se imperfetto, molto vicini a risultato concreto” Leggi anche: Piano urbanistico generale, assessore Sangiorgio: "Siamo nella fase decisiva” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ucraina-Russia, pronto il 'piano imperfetto' di Zelensky: più vicini alla pace?; Zelensky: piano pronto, molto vicini a un risultato concreto; Guerra Ucraina-Russia, Trump: Siamo più vicini che mai alla fine del conflitto, lo vuole anche Putin; Trump “Vicini come non mai a fine della guerra in Ucraina”. Ucraina, Zelensky: "Piano pronto anche se imperfetto, molto vicini a risultato concreto" - Al termine dei negoziati a Miami con la delegazione Usa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sembra essere - msn.com

Ucraina, Zelensky: "Piano di pace pronto anche se imperfetto, siamo molto vicini a un risultato concreto" - Al termine dei negoziati a Miami con la delegazione Usa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sembra essere – forse per la prima volta – ottimista ... msn.com

Ucraina, Trump: «Più vicini che mai alla fine della guerra». L'Ue: «Impegno per forza multinazionale a Kiev» - Incontro a Berlino tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. leggo.it

Putin apre ai negoziati e incolpa Zelensky: "Siamo disposti a trattare sulle proposte del 2024, ma Kiev non vuole parlare di questioni territoriali" - facebook.com facebook

Putin apre ai negoziati e incolpa Zelensky: "Siamo disposti a trattare sulle proposte del 2024, ma Kiev non vuole parlare di questioni territoriali" x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.