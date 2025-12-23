Zelensky | ottimismo sull’accordo di pace ma gli scontri tra Russia e Ucraina continuano

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso un moderato ottimismo riguardo agli sforzi di pace, dopo i colloqui condotti con il supporto degli Stati Uniti. Nonostante questo atteggiamento positivo, gli scontri tra Russia e Ucraina continuano a verificarsi, mantenendo alta l’incertezza sulla conclusione del conflitto. La situazione rimane complessa e in evoluzione, richiedendo attenzione e valutazioni costanti.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è mostrato ottimista, seppur in modo ponderato, a seguito dei colloqui di pace guidati dagli Stati Uniti. Il leader, inoltre, ha descritto l’accordo di pace “abbastanza solido”, con “quasi il 90%” delle sue richieste integrate della bozza di accordo. Ha tenuto, però, a sottolineare che saranno necessari compromessi da ambo le parti, aggiungendo: “Ci sono cose per cui probabilmente non siamo pronti, e sono sicuro che anche i russi non sono pronti”. Una pace che sembra solida, ma gli scontri continuano. Washington continua a intensificare la propria azione diplomatica per interporsi tra Kiev e Mosca, con l’obiettivo di porre fine a un conflitto che si protrae da quasi quattro anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Zelensky: ottimismo sull’accordo di pace, ma gli scontri tra Russia e Ucraina continuano Leggi anche: Media: "Ad Abu Dhabi incontro tra Usa e Russia sull'Ucraina" | Zelensky: "Molti aspetti giusti nel nuovo piano di pace americano" Leggi anche: Il piano di pace Usa-Ucraina: Mosca non informata, Europa scettica. Gli scontri continuano Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Negoziati Ucraina-Russia, Zelensky: “dialogo con USA su garanzie”/ Missili, territori, jet: la pace è lontana - Zelensky guarda il lato ottimista: “accordo vicino con gli USA per le garanzie di sicurezza” ... ilsussidiario.net

