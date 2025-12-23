Zazzaroni dopo Napoli-Bologna | elogi e dubbi sulla Supercoppa

Dopo la finale di Supercoppa italiana 2025 tra Napoli e Bologna, Zazzaroni ha espresso commenti sia di apprezzamento sia di riflessione sui risultati e sulle modalità della competizione. In questo articolo vengono analizzati i punti di forza e i dubbi emersi, offrendo un quadro equilibrato della situazione e delle prospettive future per il calcio italiano.

La vittoria del Napoli nella finale di Supercoppa italiana 2025 contro il Bologna ha acceso il dibattito. Zazzaroni: "Napoli e Bologna un esempio di come si fa calcio in Italia. E chi se ne fotte se…"; Zazzaroni analizza l'Inter: A questa squadra manca un po' di fortuna, è stata messa sotto solo una volta in stagione; Napoli e Bologna da emulare, l'esempio di come fare calcio in Italia: l'analisi – CdS; Zazzaroni: "Hojlund spaventoso, il Napoli ha meritato! Zufferli? Ha fatto danni, Maignan da rosso". Zazzaroni celebra il Napoli a modo suo: "Un mese e mezzo dopo, il morto è risorto" - Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha pubblicato un lungo pezzo di commento sul quotidiano dopo il successo del Napoli sul Bologna in.

IL COMMENTO - Zazzaroni: "Napoli-Bologna è la finale giusta perché le due società sono un esempio di come si deve fare calcio in Italia" - Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel suo editoriale commenta la sfida di Supercoppa tra Napoli e Bologna, lodando il ruolo dei due club nel calcio italiano: "Napoli- napolimagazine.com

Napoli e Bologna i due club meglio amministrati, un esempio di come si debba fare calcio in Italia (Zazzaroni) - Napoli e Bologna sono i due club italiani meglio amministrati, con una struttura società chiara, verticistica e competente ... ilnapolista.it

«Non voglio accompagnare il morto». Un mese e mezzo dopo, il morto è risorto Il fondo di Ivan Zazzaroni racconta la parabola del Napoli di Conte: dalle polemiche di novembre al trionfo di Riyadh Analisi lucida, parole pesanti e una riflessione sul ca - facebook.com facebook

#Zazzaroni dopo la Champions Elogi per #Mourinho e #Conte x.com

