Zalone s’inventa il religiosamente scorretto

Il nuovo film di Checco Zalone, «Buen camino», sarà nelle sale dal 25 dicembre. La commedia racconta la storia di un ricco erede che, nel tentativo di ritrovare la figlia ribelle, intraprende il Cammino di Compostela. Un racconto che combina humor e riflessione, offrendo uno sguardo sulla ricerca di sé e sui valori familiari.

Il nuovo film dell'attore pugliese, «Buen camino», al cinema dal 25 dicembre. Checco interpreta un ricco erede alla ricerca della figlia ribelle che fa il Cammino di Compostela. Polemica moralista per una battuta su Gaza. Lui: «Meglio irregolari con intelligenza». A volte la trovata geniale ce l'abbiamo talmente davanti agli occhi che non riusciamo a vederla. Chissà che cosa s'inventerà stavolta Luca Medici, in arte Checco Zalone, che a cinque anni da Tolo Tolo in cui si era auto diretto, torna al cinema con la regia del fedele Gennaro Nunziante (cinque film su sei in coppia)? Invece, a volte non serve lambiccarsi il cervello, basta guardarsi attorno per vedere chi sono gli adulti, o presunti tali, di oggi.

