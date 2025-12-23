Zalone si rimette in Buen Camino | Intelligentemente scorretto

Zalone torna con “Buen Camino”, un racconto che invita a riflettere sul viaggio e sulla scoperta di sé. Lungo il cammino, passo dopo passo, si attraversano paesaggi e incontri che arricchiscono l’esperienza, fino alla cattedrale di San Giacomo. Un percorso che unisce il cammino fisico a quello interiore, con un tono intelligente e sobrio, senza artifici, ma con sincerità.

Accade qualcosa di speciale lungo quel cammino, passo dopo passo, zaino in spalla, fino alla cattedrale che custodisce le spoglie di San Giacomo. E anche oltre Compostela, fino all'estremità della Galizia, dove si raccoglie la conchiglia prova dell'avvenuto pellegrinaggio, in quel Finisterre che piomba nell'oceano. È un'esperienza che ti cambia. Ne esce cambiato perfino uno come Checco, straricco e ignorante, che inizia il percorso a bordo di una delle sue Ferrari, alla ricerca della figlia Cristel. Checco Zalone, il comico dei record al botteghino, oltre 220 milioni di euro di incassi complessivi finora con i suoi cinque film, punta a centrare un nuovo importante risultato con Buen Camino, prodotto da Medusa e Indiana Production, sbarcando con ben mille copie nei cinema il giorno di Natale.

Zalone: "Avatar? Cameron il 26 dirà chi ca... è questo?. Nel film qualcosa di me e delle mie figlie" - A cinque anni da “Tolo tolo” il nuovo film di Luca Medici “Buen camino” che sfida il film di James Cameron “Rispetto al politicamente corretto io penso che invece di lamentarsene bisogna essere scorre ... repubblica.it

«Buen Camino», la trama e le prime immagini ufficiali del nuovo film di Checco Zalone - L'attore e comico pugliese torna al cinema il giorno di Natale a 5 anni dal successo di «Tolo Tolo», e ritrova alla regia Gennaro Nunziante Checco Zalone svela trama e le prime immagini di 'Buen ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Set del film BUEN CAMINO di Checco Zalone #camminodisantiago #checcozalone #film #buencamino #shorts

CINECAPODANNO AL JOLLY Salutiamo insieme il 2025 con una serata speciale al Cinema Teatro Jolly di Olginate! In programma la proiezione del film “BUEN CAMINO”, l’ultima, imperdibile commedia di Checco Zalone, per iniziare il nuovo anno con il - facebook.com facebook

