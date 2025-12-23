Zaccagni sulla Nazionale e sulla Lazio | I tifosi ti danno tutto | storia e amore incondizionato
Samuele Zaccagni, capitano della Lazio, ha condiviso riflessioni sulla stagione del team, sottolineando l’importanza del rapporto con i tifosi e il supporto che ricevono. Ha parlato della collaborazione con l’allenatore Sarri e delle prospettive future, evidenziando come il legame con i sostenitori rappresenti un elemento fondamentale per la crescita della squadra e il proseguimento del percorso.
La stagione della Lazio non è stata semplice in avvio, ma con il passare dei mesi il gruppo ha trovato equilibrio, risultati e soprattutto identità. A fare il punto è Mattia Zaccagni, capitano biancoceleste, che ai microfoni di Sky Sport ha ripercorso il cammino della squadra, soffermandosi sul lavoro svolto e sul clima che si respira nello spogliatoio. Zaccagni ha spiegato come le difficoltà iniziali non abbiano scalfito l'unità del gruppo, sottolineando l'importanza della mentalità trasmessa dall'allenatore.
