L’instabilità nel fronte anti-Houthi in Yemen si intensifica, con Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti che rafforzano le proprie presenza al confine orientale. Questa mobilitazione non indica un imminente scontro diretto contro i ribelli, ma dà evidenza a una crescente divisione tra gli alleati regionali. La situazione evidenzia una fase di tensione e frammentazione all’interno dell’alleanza che si oppone agli Houthi, influenzando gli sviluppi futuri nel conflitto yemenita.

Il nuovo accumulo di forze filo-saudite al confine orientale dello Yemen non è il preludio a una battaglia contro gli Houthi, ma il segnale più evidente di una frattura ormai aperta nel campo anti-Houthi. Fino a ventimila uomini, in gran parte appartenenti al National Shield finanziato da Riad, si stanno posizionando nelle aree di Al-Wadeeah e Al-Abr con un obiettivo chiaro: contenere, se non costringere al ritiro, il Consiglio di transizione meridionale. È una mossa che ribalta la narrazione degli ultimi anni e certifica il passaggio dalla guerra per lo Yemen alla guerra sullo Yemen. L’avanzata del Consiglio nel governatorato di Hadramaut, cuore energetico del Paese e territorio storicamente sensibile, ha riaperto una questione che si credeva congelata dal 1990: la divisione tra Nord e Sud. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Yemen, il fronte anti-Houthi si spacca, Arabia Saudita ed Emirati verso una proxy war

