Xmas Carousel l’autobus che porta lungo le vie della città colori luci e sostenibilità

“Xmas Carousel” è un autobus Atb che, durante il periodo natalizio a Bergamo, attraversa le vie della città, offrendo un’esperienza visiva e sostenibile. Questa installazione itinerante combina il viaggio urbano con un’atmosfera festiva, arricchendo il trasporto pubblico con luci e decorazioni che celebrano il Natale. Un modo originale e rispettoso dell’ambiente per vivere le tradizioni natalizie in città.

A Bergamo, prendere l'autobus può diventare un'esperienza fiabesca grazie a "Xmas Carousel. Gira la città, si accende il Natale!", installazione itinerante che trasforma un autobus Atb in un vero e proprio spettacolo natalizio. Realizzata da Dugongo su commissione dell'azienda di trasporto cittadino, l'opera veste un mezzo elettrico di linea, portando lungo le vie della città colori, luci e immaginazione. I lati del veicolo si animano con il disegno di una giostra d'altri tempi: alberi, stelle, girandole, Babbo Natale e pupazzi di neve raccontano la magia del Natale a passeggeri e cittadini. Il gioco di parole "gira la città" richiama sia il percorso quotidiano dell'autobus sia il movimento delle attrazioni della giostra, trasformando un gesto ordinario in un momento di meraviglia e condivisione.

