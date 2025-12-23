Xbox Microsoft nega di aver fissato un obiettivo del 30% di margine per la divisione gaming

Negli ultimi giorni Microsoft è tornata al centro del dibattito sul futuro di Xbox e sulla gestione della sua divisione gaming. Un nuovo report di CNBC ha chiarito la posizione dell’azienda su una delle voci più controverse dell’ultimo anno, che vogliono il colosso di Redmond aver imposto alla divisione gaming un obiettivo di profitto estremamente elevato. L’azienda, però, ha deciso di intervenire direttamente per smentire questa ricostruzione. Insider Gaming ricorda che le voci contestate risalgono a un precedente report di Bloomberg, secondo cui Microsoft avrebbe fissato per la divisione Xbox un obiettivo di margine di profitto del 30%. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Microsoft testa una versione gratuita con pubblicità di Xbox Cloud Gaming

Microsoft sta preparando una versione gratuita di Xbox Cloud Gaming con pubblicità

