WWE | Becky Lynch torna a Raw e attacca Maxxine Dupri ma la campionessa la fa cedere alla Ankle Lock
Becky Lynch è tornata a Raw, affrontando Maxxine Dupri in un confronto diretto, conclusosi con la campionessa che ha costretto Lynch alla Ankle Lock. Il 5 gennaio a Brooklyn si terrà il rematch per il Women’s Intercontinental Championship, evento che coincide con il primo anniversario di Raw su Netflix. Tra tensioni e nuove sfide, l’episodio promette di offrire momenti significativi nel contesto della storyline del brand.
Rematch per il Women’s Intercontinental Championship ufficiale per il 5 gennaio a Brooklyn, nell’episodio che celebrerà un anno di Raw su Netflix Il ritorno di Becky Lynch e le accuse di corruzione arbitrale. Becky Lynch è tornata a Raw per la prima volta dal match di WarGames a Survivor Series, dove era stata costretta alla resa da AJ Lee. The Man ha interrotto il segmento dedicato alla Women’s Intercontinental Champion Maxxine Dupri, presentandosi sul ring con un atteggiamento aggressivo. Lynch ha affermato di essere la vera Women’s Intercontinental Champion e di essere stanca di quella che ha definito una farsa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
