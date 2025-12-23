WWE | Austin Theory spiega il perché della maschera e poi schiena Rey Mysterio nel main event

In questo episodio di Raw, Austin Theory ha spiegato il motivo dietro l’uso della sua maschera, rivelando i significati personali e simbolici che vi sono legati. Successivamente, Theory ha affrontato e sconfitto Rey Mysterio nel match principale della serata, consolidando la sua posizione nella storyline in corso. La serata si è aperta con un confronto tra Theory e Paul Heyman, aggiungendo ulteriori elementi alla narrazione.

L'episodio di Raw di questa settimana si è aperto con un faccia a faccia tra Austin Theory e Paul Heyman. Dopo essersi rivelato come l'uomo mascherato la scorsa settimana, Theory ha finalmente spiegato le ragioni dietro la sua trasformazione. "Volevo che tutti sentissero le mie azioni prima di vedere il mio volto", ha dichiarato Theory a Heyman. "Mi ero seduto sugli allori e ho preso delle decisioni sbagliate, e mi sono fatto male. Poi ho visto la Vision: loro non aspettano niente, prendono quello che vogliono. Ed è quello che faccio io adesso". Theory ha espresso il desiderio di aiutare la stable guidata da Heyman nel match della serata, un'offerta che il manager ha accolto con un laconico "Interessante".

