WRC2 – Chatillon al via di otto gare iridate
Il WRC2 prende il via con la prima tappa al Rallye Monte-Carlo, segnando il debutto del 24enne francese Maxence Cornuau nella categoria cadetta del Campionato del Mondo Rally. La partecipazione si inserisce in un calendario di otto gare iridate, offrendo a Cornuau l'opportunità di confrontarsi con i migliori piloti del settore e di consolidare la propria esperienza nel rally internazionale.
Il 24enne francese debutta nella categoria cadetta del Mondiale partendo dal Rallye Monte-Carlo insieme a Maxence Cornuau. Il classe 2001 Mattéo Chatillon compie un passo importante nella propria carriera e si prepara ad affrontare la stagione 2025 del WRC2, categoria cadetta del Campionato del Mondo Rally. Il pilota francese sarà al via di otto appuntamenti . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
