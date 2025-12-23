WRC – Munster e la sfida al Monte con la Rally1

La scelta di Munster di correre al Monte-Carlo con la Rally1 per poi concentrarsi sulle Rally2 nel resto della stagione. Quella al Monte-Carlo sarà, infatti, l’unica uscita stagionale con la Rally1 per Munster, una decisione che guarda al futuro. Gregoire Munster, pilota lussemburghese, affronterà il Monte-Carlo 2026 al volante della Ford Puma Rally1, ma questa . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

