WRC – Munster e la sfida al Monte con la Rally1
La scelta di Munster di correre al Monte-Carlo con la Rally1 per poi concentrarsi sulle Rally2 nel resto della stagione. Quella al Monte-Carlo sarà, infatti, l’unica uscita stagionale con la Rally1 per Munster, una decisione che guarda al futuro. Gregoire Munster, pilota lussemburghese, affronterà il Monte-Carlo 2026 al volante della Ford Puma Rally1, ma questa . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Leggi anche: WRC – Gregóire Munster al Monte-Carlo con la Ford Puma Rally1
Leggi anche: WRC – Heller punta al ritorno nel WRC con la Puma Rally1
Munster non lascia: raddoppia! - Grégoire Munster è pronto a vivere un mese di gennaio decisamente intenso. rallyssimo.it
WRC | Un gennaio 2026 tosto per Munster: prima la Dakar, poi Monte-Carlo con M-Sport - Il belga sarà il navigatore di Jourdan Serderidis alla Dakar, dove correranno con una Ford Raptor T1+, poi volerà nel Principato di Monaco per prendere parte al Rallye Monte- msn.com
M-Sport conferma Grégoire Munster per il Rally di Monte Carlo - Manca ormai un mese all’apertura del mondiale 2026, con il Rally di Monte Carlo che, come da tradizione, sarà sede del primo appuntamento stagionale. formulapassion.it
