Wout van Aert sconfitto in volata al Superprestige Sprint lunghissimo rinviato l’appuntamento con la vittoria

Mathieu van der Poel non ha preso parte alla tappa del Superprestige, circuito mondiale di ciclocross, andata in scena nel fango di Heusden-Zolder (Belgio). Il fuoriclasse olandese, reduce da tre vittorie in tre giorni (in Coppa del Mondo ad Anversa e a Koksijde il 20-21 dicembre, ieri nell'X2O Trofee di Badkamers), non aveva previsto questo evento in programma e così ha lasciato il via libera ai suoi principali rivali nella specialità. Si pensava a una stoccata del belga Wout van Aert dopo il settimo posto di Anversa e la seconda piazza di ieri, ma il padrone di casa non è riuscito ad alzare le braccia al cielo.

