Wonderboys al Bicchieraia E poi concerti a Foiano Pieve e Sansepolcro
Ecco le principali iniziative di oggi, martedì 23 dicembre, nell'Aretino: tra musica, incontri e manifestazioni culturali, segnaliamo l'appuntamento con Wonderboys al Bicchieraia e i concerti a Foiano, Pieve e Sansepolcro. Per segnalare altri eventi, scrivete a redazione@arezzonotizie.
Ecco gli eventi di oggi, martedì 23 dicembre, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.Speciale Arezzo Città del NataleGli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Il mercato dei dilettanti: dopo l’esonero di Meacci il Pieve al Toppo ha scelto il nuovo allenatore. Le altre trattative. Chioccioli al Foiano. Torna anche Gallastroni
Leggi anche: Pieve Emanuele, un botto poi divampa un incendio: pizzeria distrutta dalle fiamme
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.