Wonderboys al Bicchieraia E poi concerti a Foiano Pieve e Sansepolcro

Ecco le principali iniziative di oggi, martedì 23 dicembre, nell'Aretino: tra musica, incontri e manifestazioni culturali, segnaliamo l'appuntamento con Wonderboys al Bicchieraia e i concerti a Foiano, Pieve e Sansepolcro. Per segnalare altri eventi, scrivete a redazione@arezzonotizie.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.