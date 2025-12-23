Walter Röhrl il Re dell’epopea

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il definitivo salto di qualità avviene nel 1980 con la Fiat 131 Abarth. In quella stagione Röhrl conquista il suo primo titolo mondiale rally, diventando campione del mondo grazie a una combinazione di velocità, regolarità e capacità di interpretare al meglio una vettura estremamente competitiva ma esigente. Walter Röhrl, nato a Ratisbona il 7 marzo . 🔗 Leggi su Tuttorally.newsImmagine generica

Leggi anche: Nel 1982 Walter Rohrl torna in Opel e vince il Mondiale

Leggi anche: Quando Walter Rohrl vinceva l’Europeo Rally

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.