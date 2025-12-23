Vortice di pioggia e 250 centimetri di neve | ecco che tempo farà a Natale e Santo Stefano

Le previsioni per Natale e Santo Stefano indicano condizioni di maltempo su molte zone d’Italia. Un vortice atmosferico sulle Baleari provoca piogge intense e nevicate abbondanti, con fino a 250 centimetri di neve sui rilievi alpini. Le regioni interessate dovranno affrontare condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da precipitazioni significative e temperature in calo. È importante monitorare gli aggiornamenti per pianificare al meglio le festività.

L'Italia quest'oggi si è svegliata sotto una fitta coltre di nubi che ruotano in senso antiorario attorno al vortice posizionato in questo momento sulle Isole Baleari: questa perturbazione è responsabile, e lo sarà anche nei prossimi giorni, del maltempo su gran parte delle nostre regioni con piogge anche forti e nevicate abbondanti sui rilievi alpini. Il "ciclone" natalizio. " Il protagonista assoluto sarà un profondo e tenace vortice depressionario che, per la sua tempistica, possiamo tranquillamente ribattezzare il " ciclone Natalizio". Questa figura barica è destinata a condizionare il tempo su gran parte della Penisola almeno fino a Santo Stefano, il 26 dicembre", spiega il meteorologo Federico Brescia de Ilmeteo.

