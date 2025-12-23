Voragine prosciuga un canale terrore e barche inghiottite | È stato come un terremoto

Lunedì 22 dicembre, nella contea di Shropshire, un’improvvisa voragine si è aperta nel canale di Whitchurch, provocando un forte boato simile a un terremoto. L’evento ha inghiottito due barche, generando timore tra gli abitanti. L’accaduto ha suscitato grande attenzione, evidenziando i rischi legati a fenomeni geologici improvvisi in aree insospettate.

Gli abitanti della contea di Shropshire, in Inghilterra, lunedì 22 dicembre sono stati svegliati da un rumore forte e improvviso, un boato simile a quello di un terremoto, provocato invece da un'enorme voragine che si è aperta nel canale di Whitchurch e ha risucchiato due imbarcazioni, riversando.

Nel Regno Unito si è formata una voragine in mezzo a un canale - A Whitchurch, nel nord ovest dell’Inghilterra, è ceduto il fondo di un canale sopraelevato, il Llangollen, e l’acqua l’acqua si è riversata in un campo lì vicino, allagandolo. ilpost.it

