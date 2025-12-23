Voltafaccia Meloni! Scoppia il caos in Parlamento | tensione alle stelle

Il via libera del Senato alla fiducia chiesta dal governo segna un passaggio decisivo nel percorso della manovra economica. L’esito del voto certifica la tenuta della maggioranza e apre la strada agli ultimi passaggi parlamentari prima dell’approdo finale alla Camera. Una seduta tesa, scandita da numeri chiari e da una protesta politica che ha acceso l’Aula di Palazzo Madama, trasformando il dibattito tecnico sul maxiemendamento in uno scontro simbolico tra governo e opposizioni. I voti favorevoli sono stati 113, quelli contrari 70, con 2 astenuti. Un risultato che consente all’esecutivo di andare avanti senza modifiche sostanziali al testo su cui è stata posta la fiducia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Meloni voltafaccia, la protesta del Pd coi cartelli in Senato contro la manovra - Roma, 23 dicembre 2025 "Voltafaccia Meloni", i cartelli del Partito democratico in Aula al Senato durante la discussione sulla Manovra.