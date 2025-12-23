Volo Rondinella gioia Tronconi | Dedicato a Bosi

La Rondinella si conferma in testa al girone B di Eccellenza, chiudendo il girone d’andata con una vittoria a Figline. Un risultato che testimonia il buon percorso della squadra di Stefano Tronconi, che si prepara a proseguire con determinazione nel campionato. La vittoria è dedicata a Bosi, simbolo di un impegno costante e di un cammino che guarda avanti con fiducia.

Con la vittoria di Figline, la Rondinella chiude il girone d'andata in vetta al girone B di Eccellenza: risultato che certifica il grande percorso della squadra di Stefano Tronconi. Dopo 15 giornate il bilancio parla chiaro: 11 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Mister Tronconi, quanto vale davvero il titolo di campione d'inverno? "Non assegna trofei, ma indica una squadra in salute. Siamo consapevoli della nostra forza: 35 punti in 15 partite sono numeri strepitosi. E' un segnale forte, un'iniezione di fiducia che ci fa chiudere l'anno in bellezza. Un traguardo speciale che vogliamo dedicare al nostro compianto presidente Lorenzo Bosi " Cosa ha provato a tornare a vincere al "Del Buffa", piazza che l'ha consacrata? "Una grande emozione.

