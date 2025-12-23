Volley Night LIVE | il 2025 d’oro della pallavolo italiana con Caprara e Monari

Volley Night LIVE propone un approfondimento sul 2025 d’oro della pallavolo italiana, con protagonisti come Caprara e Monari. Dopo un anno ricco di successi, tra titoli mondiali e competizioni internazionali, il torneo continua a essere un punto di riferimento per gli appassionati e gli addetti ai lavori, offrendo analisi e aggiornamenti sulle principali squadre e atleti del panorama nazionale e internazionale.

Il volley non si ferma mai e Volley Night continua a raccontare i successi, i protagonisti e le storie della pallavolo italiana, reduce da un 2025 storico: titoli mondiali maschili e femminili per le Nazionali, Mondiale per Club femminile con Scandicci e, da domenica, anche Mondiale per Club maschile con Perugia. Nella puntata di oggi, in diretta dalle ore 21.15, ai microfoni di Simona Bastiani, insieme ai talent Laura Partenio e Paolo Cozzi, due ospiti d'eccezione per analizzare presente e futuro del volley internazionale. Ospite in studio Fabrizio Monari, giornalista e commentatore televisivo, voce di molti dei trionfi italiani degli ultimi anni, che offrirà uno sguardo approfondito anche sulla stagione positiva di Modena in Superlega.

