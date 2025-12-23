Volley l’Italia ha vinto tutto nel 2025 | 4 Mondiali tra Nazionali e club

Nel 2025, il volley italiano ha consolidato la sua posizione di eccellenza, conquistando quattro titoli mondiali tra squadre nazionali e club. Questo straordinario risultato testimonia la forza e la qualità del movimento italiano, che si conferma una delle realtà più competitive a livello globale. Un traguardo importante che riflette l’impegno e la passione degli atleti e delle società che contribuiscono al successo del volley in Italia.

Il volley italiano ha raggiunto con ogni probabilità il momento più alto della sua storia nell'ultimo biennio ed in particolare in questo 2025, dimostrandosi una superpotenza globale sia a livello di club che sul fronte delle nazionali. I risultati ottenuti nell'anno solare sono veramente impressionanti e testimoniano l'estrema qualità del movimento azzurro, che guarda con ottimismo anche al futuro potendo contare su giovani molto interessanti. A settembre si è concretizzata una memorabile doppietta iridata per le Nazionali senior, con le ragazze guidate dal CT Julio Velasco che hanno conquistato il titolo mondiale in Thailandia un anno dopo l'oro olimpico di Parigi battendo al tie-break il Brasile in semifinale e poi la Turchia nell'ultimo atto.

