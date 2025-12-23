Volley la Sir campione del mondo è tornata a casa

La Sir volley, campione del mondo, è tornata in Italia. Pur senza grandi spettacoli di folla, il rientro è stato accompagnato da un senso di calore e riconoscenza. La squadra ha ricevuto il benvenuto degli appassionati, testimoniando l’orgoglio per un risultato importante. Un momento di festa sobria che sottolinea il valore della vittoria e l’affetto dei tifosi, senza eccessi ma con rispetto e gratitudine.

Non c'era il bagno di folla dello stesso maggio, probabilmente vista la giornata lavorativa, ma il calore sì.Un buon numero di tifosi ha atteso il pullman della Sir Sicoma Monini Perugia nel piazzale antistante il Borgonovo per tributarle la doverosa ovazione.Poco meno di quarantotto ore fa i. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Volley, la Sir campione del mondo: i complimenti alla squadra dei vertici societari e delle istituzioni Leggi anche: Volley, Perugia scrive la storia: Sir campione del mondo per la terza volta Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Perugia è Campione del Mondo per Club per la terza volta; Volley, Perugia scrive la storia: Sir campione del mondo per la terza volta; Perugia campione del mondo! Osaka battuta 3-0; Super Perugia: batte Osaka 3-0 ed è ancora campione del Mondo. Volley, la Sir campione del mondo: i complimenti alla squadra dei vertici societari e delle istituzioni - Mentre i Block Devils stanno rientrando in Italia tutta la gioia del presidente Gino Sirci: "Un epilogo meraviglioso". today.it

Pallavolo, Sir Perugia campione del mondo in Brasile. "La bandiera dell'Umbria sul tetto del mondo" - La Sir Sicoma Monini Perugia conquista per la terza volta il titolo di campione del mondo per club, vincendo il FIVB Volleyball Men’s Club World Championship 2025 disputato a ... orvietonews.it

La Sir Perugia campione del mondo per la terza volta: battuta Osaka 3-0 - Che in qualche modo vale ancora di più delle precedenti del 2022 e ... ilmessaggero.it

