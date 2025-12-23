Nel campionato di Volley A2, la Consar si prepara alla sfida di venerdì senza cercare alibi. Dopo la recente sconfitta contro Prata, riconosciuta come una prestazione di rilievo da Nino Russo, la squadra punta a riscattarsi e a tornare in vetta alla classifica. La partita rappresenta un’occasione importante per dimostrare carattere e determinazione, con l’obiettivo di consolidare la posizione e proseguire nel cammino di stagione.

"Prata ha giocato una bellissima pallavolo". Nino Russo non ha cercato scuse. Il ventunenne regista sorrentino ha riconosciuto i meriti di Prata che, nello scontro al vertice di domenica, ha fatto bottino pieno (3-0), scavalcando la Consar in vetta alla classifica del campionato di A2. "Ci aspettavamo la loro aggressività in battuta e in attacco – ha proseguito Russo – così come negli altri fondamentali. Guardiamo tuttavia al nostro campo e dobbiamo essere onesti. Non abbiamo fatto una buona prestazione. Ci siamo trascinati alcune situazioni legate ai mali di stagione, che però non devono essere un alibi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley A2. La Consar non cerca alibi. E venerdì può già riscattarsi

Leggi anche: Volley A2. Consar, ok il test con Altotevere. Dimitrov ancora out

Leggi anche: Volley serie A2, la Consar nella tana della capolista Aversa, con fiducia e senza timore

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Volley, contro Catania la Consar cerca l’ottava vittoria di fila; Volley A2, la Consar Ravenna crolla sul campo di Prata di Pordenone; Pallavolo, A2 maschile: Consar ko 3-0 a Prata e scavalcata in testa alla classifica; Consar Ravenna - Sviluppo Sud Catania in Diretta Streaming | IT.

Volley A2. La Consar non cerca alibi. E venerdì può già riscattarsi - Nino Russo: "Prata meglio di noi in tutti i fondamentali". sport.quotidiano.net