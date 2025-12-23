Volley A2 La Consar non cerca alibi E venerdì può già riscattarsi
Nel campionato di Volley A2, la Consar si prepara alla sfida di venerdì senza cercare alibi. Dopo la recente sconfitta contro Prata, riconosciuta come una prestazione di rilievo da Nino Russo, la squadra punta a riscattarsi e a tornare in vetta alla classifica. La partita rappresenta un’occasione importante per dimostrare carattere e determinazione, con l’obiettivo di consolidare la posizione e proseguire nel cammino di stagione.
"Prata ha giocato una bellissima pallavolo". Nino Russo non ha cercato scuse. Il ventunenne regista sorrentino ha riconosciuto i meriti di Prata che, nello scontro al vertice di domenica, ha fatto bottino pieno (3-0), scavalcando la Consar in vetta alla classifica del campionato di A2. "Ci aspettavamo la loro aggressività in battuta e in attacco – ha proseguito Russo – così come negli altri fondamentali. Guardiamo tuttavia al nostro campo e dobbiamo essere onesti. Non abbiamo fatto una buona prestazione. Ci siamo trascinati alcune situazioni legate ai mali di stagione, che però non devono essere un alibi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
