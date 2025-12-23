Volevo creare magia ora sono così Il gioco insieme ai 4 figli non è andato a finire bene per la modella

Il Natale in casa Legend-Teigen è un momento di condivisione e gioia familiare, ma non sempre tutto va secondo i piani. Tra giochi con i figli e imprevisti quotidiani, anche le occasioni più semplici possono trasformarsi in ricordi divertenti. In questa atmosfera di familiarità, ogni episodio contribuisce a rendere speciale la stagione natalizia, tra momenti di allegria e qualche sorpresa inaspettata.

Il Natale in casa Legend-Teigen è sinonimo di allegria, famiglia e, a quanto pare, piccoli imprevisti domestici decisamente buffi. Chrissy Teigen ha condiviso con i suoi fan un rocambolesco incidente dentale avvenuto proprio mentre cercava di creare un momento magico per i suoi quattro figli. La modella e autrice di libri di cucina, 40 anni, è rimasta letteralmente "senza un dente" a causa di un bastoncino di zucchero natalizio, trasformando i preparativi per le feste in uno sketch comico diventato subito virale sui social.

