Volete i biglietti di Sanremo 2026? Comincia la corsa a ostacoli | registrazione fino all’8 gennaio poi la lotteria

È ufficialmente iniziata la corsa ai biglietti per assistere dal vivo alla 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026, in programma al Teatro Ariston da martedì 24 a sabato 28 febbraio con la conduzione di Carlo Conti. A differenza di quanto accade per altri eventi musicali, però, l’acquisto dei biglietti non avviene secondo il tradizionale criterio del chi prima arriva, meglio alloggia, ma attraverso un sistema di selezione casuale gestito da Vivaticket, la società incaricata della vendita. Come diffuso dall’ufficio stampa Rai, da 24 ore Vivaticket ha aperto la fase di registrazione, che rimarrà attiva fino alle ore 18. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Volete i biglietti di Sanremo 2026? Comincia la corsa (a ostacoli): registrazione fino all’8 gennaio, poi la lotteria Leggi anche: Sanremo 2026, al via la fase di registrazione per l’acquisto dei biglietti Leggi anche: Sanremo 2026, al via la registrazione per l’acquisto dei biglietti: da quando e come funziona Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Festival di Sanremo 2026, c’è il click day. Prezzi in aumento per i biglietti - Dal 22 dicembre apre la registrazione per i biglietti del Festival di Sanremo 2026, prezzi in aumento fino al 20% e regole per l’acquisto ... quifinanza.it

Biglietti Sanremo 2026, sono aperte le registrazioni: dove iscriversi, come acquistarli e quanto costano - Sono aperte le registrazioni Rai per l’estrazione dei biglietti all’Ariston per Sanremo 2026: date, modalità Vivaticket e prezzi aggiornati ... fanpage.it

Sanremo 2026, quando escono e dove si comprano i biglietti - In queste ore la Rai ha svelato quando escono e dove si comprano i biglietti per il Festival di Sanremo 2026. novella2000.it

Sanremo 2026: le Reaction dei cantanti all’annuncio del cast

Ultima occasione per vedere “La bohème”: stasera si chiude il sipario sulla Parigi di Puccini! È stata una serie di recite intensa, che ha riempito la Sala Grande di vita e di musica… se volete esserci, restano ancora pochissimi biglietti disponibili. Vi aspettiamo - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.