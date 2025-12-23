Vogliono zittire Checco Zalone Albanese confessa e Schlein | quindi oggi

Oggi, le tensioni tra Checco Zalone, Albanese e Schlein hanno attirato l’attenzione, mentre le discussioni sulla manovra si sono intensificate. È normale che in Parlamento si registrino conflitti e confronti serrati, specie durante periodi di cambiamenti economici. Questi scontri fanno parte del processo democratico e non devono sorprendere: ogni anno si ripetono momenti simili, segnando il normale svolgimento delle dinamiche politiche.

- Due o tre battute sul quanto successo oggi. - Le liti sulla manovra? Sono normali e capitano ogni anno. Fa sorridere che Schlein a questa cosa più peso politico di quanto ne abbia. Ma pensate davvero che un governo possa cadere sul riscatto delle pensioni? L'autobomba al generale a Mosca è un altro colpo grosso ucraino (probabilmente) contro la Russia. Ma non cambia gli equilibri. Non ora, credo. Le guerre si vincono nel campo. Questi attentati servono a tentare un ribaltamento del regime che però con Putin, ad oggi, non funziona. - Checco Zalone nel suo film fa due battute su Gaza e gli ebrei e subito i benpensanti gli dicono che avrebbe fatto bene ad evitarle.

Come si prova a zittire Francesca Albanese senza smentire una riga dei suoi rapporti su Gaza - facebook.com facebook

