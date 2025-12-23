Vivere Riccione racconta il Capodanno. Tra cantanti, musica, danza e grandi eventi.

Riccione si appresta a vivere uno dei suoi più straordinari Capodanni con artisti di grido, nuovi talenti, concerti, deejay set e musical. A rendere ancora più speciale l’atmosfera contribuiranno le installazioni luminose, gli eventi collaterali nei locali del centro e il coinvolgimento delle associazioni culturali del territorio. Ma parliamo di eventi. Si va dall’ouverture del 30 affidata al concerto dei The Kolors (foto) al debutto riccionese, il 31, di Michelle, reduce dalle quattro settimane di X Fattor, la sera di San Silvestro con uno stuolo di artisti si annuncia indimenticabile. Ne parlano nell’inserto "Vivere Riccione", in edicola sabato con Il Resto del Carlino, altri due protagonisti, Max Monti e Claudio Coveri, che nel tempo hanno scritto pagine importanti della dance italiana e internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

