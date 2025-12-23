Viva il Natale ma che sia Natale per tutti

Arezzo si appresta a vivere le festività natalizie con un'atmosfera di calore e condivisione. Le strade e le piazze del centro storico, affollate da visitatori e cittadini, riflettono la gioia di un momento che unisce tutta la comunità. In questo periodo, è importante ricordare che il vero spirito del Natale riguarda la solidarietà e l’inclusione, affinché possa essere occasione di festa per tutti.

Arezzo, 23 dicembre 2025 – «L 'aria di festa che si respira in città è certamente contagiosa, lo dicono le migliaia di turisti e gitanti che hanno preso d'assalto le strade e le piazze del centro storico. Lo dicono anche i volti stanchi, ma decisamente soddisfatti, dei gestori delle attività commerciali e di somministrazione delle medesime strade. Lo dicono anche tanti cittadini contenti di vedere la propria città piena di gente "foresta" in ammirazione di tanta bellezza. e poi.gli sguardi incantati dei bambini, una meraviglia», Così in una nota l'intervento di Azione Arezzo. «Dunque, tutto perfetto, avanti così!? Beh, qualche aggiustamento qua e là forse sarebbe opportuno farlo.

