Vittorio Sgarbi il tribunale dice no all' amministratore di sostegno ma blocca le nozze con Sabrina Colle

Il tribunale ha deciso di non concedere l’amministratore di sostegno a Vittorio Sgarbi, limitandosi alla gestione ordinaria della vita quotidiana. La richiesta di Evelina Sgarbi è stata parzialmente respinta, con una pronuncia che evidenzia le restrizioni imposte. La decisione riguarda anche le nozze con Sabrina Colle, che rimangono al momento impossibili. La vicenda si inserisce nel quadro di un procedimento giudiziario che coinvolge aspetti personali e legali della famiglia Sgarbi.

Il giudice, rigettando in parte le richieste di Evelina Sgarbi, ha detto no alla nomina di un amministratore di sostegno «per la gestione ordinaria della vita quotidiana». Tuttavia ha disposto una perizia per valutare se il critico d'arte sia idoneo «anche per atti straordinari come il matrimonio». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Vittorio Sgarbi, il tribunale dice no all'amministratore di sostegno (ma blocca le nozze con Sabrina Colle) Leggi anche: Vittorio Sgarbi: il giudice dice no all’amministratore di sostegno ma dispone una super perizia Leggi anche: Roma, Vittorio Sgarbi in tribunale per udienza su amministratore di sostegno Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Caso Sgarbi, il tribunale dice no all'amministratore di sostegno: disposta perizia medica sulle capacità decisionali; Caso Sgarbi, la giudice non viene ricusata. Il tribunale: “Inammissibile il ricorso della figlia”; Vittorio Sgarbi sarà sottoposto a perizia psichiatrica. Sospeso matrimonio con Sabrina Colle; Perizia medica per Sgarbi: potrà sposarsi e gestire il patrimonio?. Vittorio Sgarbi, il tribunale dice no all'amministratore di sostegno (ma blocca le nozze con Sabrina Colle) - Il giudice, rigettando in parte le richieste di Evelina Sgarbi, ha detto no alla nomina di un amministratore di sostegno «per la gestione ordinaria della vita quotidiana». vanityfair.it

Caso Sgarbi, il tribunale dice no all’amministratore di sostegno: disposta perizia medica sulle capacità decisionali - Il tribunale decide sul caso Sgarbi: niente amministratore di sostegno, ma serve una perizia medica per valutare la sua autonomia decisionale ... fanpage.it

Vittorio Sgarbi, il tribunale si pronuncia sull’amministratore di sostegno: la reazione di Evelina - Caso Sgarbi, il tribunale si pronuncia sull'amministratore di sostegno e la reazione della figlia Evelina dopo settimane di tensione. donnaglamour.it

Vittorio Sgarbi non avrà un amministratore di sostegno. Ma la giudice blocca il matrimonio, chiede una perizia medica x.com

Vittorio Sgarbi sarà sottoposto a perizia psichiatrica. Sospese nozze con Sabrina Colle - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.