Vittorio Sgarbi il giudice dice no al matrimonio lui | Decisione esagerata sono solo depresso

Vittorio Sgarbi commenta la decisione del giudice di richiedere una perizia per valutare la sua capacità di intendere e di volere in vista di un matrimonio con Sabrina Colle. L'articolo analizza le sue parole e le implicazioni della decisione giudiziaria, evidenziando il suo stato d'animo e le opinioni sul provvedimento. Una riflessione sulla complessità delle questioni legali e personali coinvolte in questo caso.

"Sono solo depresso", così Vittorio Sgarbi commenta, un po' rammaricato, la decisione del giudice che ha stabilito che dovrà essere fatta una super perizia per stabilire se è capace di intendere e di volere e, soprattutto, se può sposare Sabrina Colle.

