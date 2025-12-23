Vittima pienamente attendibile Le motivazioni dietro la condanna a Ciro Grillo e ai tre amici

Il tribunale di Tempio Pausania ha reso note le motivazioni della sentenza del 22 settembre, che ha condannato Ciro Grillo e tre amici per violenza sessuale di gruppo. La decisione si basa sull’attendibilità delle testimonianze delle vittime, considerate pienamente credibili. Le motivazioni chiariscono i criteri e gli elementi che hanno portato alla condanna, offrendo un quadro dettagliato sul procedimento giudiziario e le sue risultanze.

Il tribunale di Tempio Pausania ha depositato nelle scorse ore le motivazioni della sentenza del 22 settembre, confermando le condanne per violenza sessuale di gruppo nei confronti di Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. Le pene vanno da sei anni e mezzo a otto anni. Il collegio giudicante, presieduto da Marco Contu, ha ricostruito i fatti con grande attenzione ai dettagli e ha sottolineato come il comportamento del gruppo sia stato caratterizzato da "particolare brutalità". Fin dalle prime fasi dell'aggressione, secondo i giudici, gli imputati hanno agito in maniera coesa, in un contesto predatorio e prevaricatore, senza tenere conto della condizione di fragilità della vittima.

Processo Grillo Jr, le motivazioni della condanna: "Vittima pienamente attendibile" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Processo Grillo Jr, le motivazioni della condanna: 'Vittima pienamente attendibile' ... tg24.sky.it

Caso Ciro Grillo, le motivazioni: "Vittima attendibile, particolare brutalità del gruppo" - Per i giudici non vi è stata alcuna forma di consenso e i rapporti sono avvenuti in un contesto di costrizione e di impossibilità di reazione ... telenord.it

