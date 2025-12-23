Viterbese c' è la firma | riparte ufficialmente l' era Camilli

A Viterbese, si torna a credere nel futuro: con la firma ufficiale, riparte l’era Camilli. Un gesto che segna la fine di un periodo di incertezze e l’inizio di una nuova fase di stabilità e progetti concreti. La presenza di questa firma rappresenta una svolta importante per il club, aprendo la strada a un percorso più solido e orientato a risultati duraturi.

