Viterbese c' è la firma | riparte ufficialmente l' era Camilli
A Viterbese, si torna a credere nel futuro: con la firma ufficiale, riparte l’era Camilli. Un gesto che segna la fine di un periodo di incertezze e l’inizio di una nuova fase di stabilità e progetti concreti. La presenza di questa firma rappresenta una svolta importante per il club, aprendo la strada a un percorso più solido e orientato a risultati duraturi.
Ci sono firme che valgono tanto. Ci sono firme che chiudono un’era di incertezze e ne aprono una di ambizioni. Quella apposta lunedì 22 dicembre da Piero Camilli è una di queste. Ora è ufficiale, nero su bianco: è il nuovo presidente della Viterbese.È la fine dell'interregno, la fine dei dubbi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Viterbese, la svolta è servita: Camilli a un passo dal ritorno
Leggi anche: La Viterbese torna a Camilli: "Qui ci sono le ceneri, subito quattro acquisti per non sparire"
Viterbese, Romano firma un preliminare per la cessione con Guida. Ma tratta anche con altri - Novità sull'ambito della cessione della Viterbese arrivano oggi dalle colonne del Corriere di Viterbo. tuttomercatoweb.com
Arriva la firma in casa Viterbese: in #Eccellenza - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.