Roma, 22 dicembre 2025 – Nell'immaginario comune l'investigatore privato è un moderno Sherlock Holmes, misterioso, silenzioso, intuitivo e senza regole. In realtà, almeno in Italia, la realtà è piuttosto diversa: questi detective sono professionisti che vantano molto spesso con lauree in giurisprudenza e obbligati ad avere una licenza prefettizia nel portafoglio. Nel nostro ordinamento, il mestiere ha radici lontane, nate sotto i rigidi protocolli del Ventennio nel 1931, ma ha subito una metamorfosi radicale solo in tempi recenti. Oggi, chi vuole 'mettersi sulle tracce' di qualcuno non può più improvvisarsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vita di un investigatore privato: dalla laurea alla licenza, Gps e video, cosa fa e quanto guadagna

Leggi anche: Tra mogli tradite, droga e spionaggio industriale: è la dura vita dell'investigatore privato

Leggi anche: Stipendi, chi guadagna di più in Italia? Dalla finanza alla ristorazione: la classifica Inps del settore privato

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

È morto Sergio Flamigni, il più rigoroso investigatore del caso Moro Oriolo Romano – Aveva 100 anni - È stato partigiano e dirigente del Pci - Una vita dedicata alla ricerca della verità e alla memoria storica Articolo: - facebook.com facebook

Le speranze sono finite. Intorno alle 12 del 21 dicembre Dario Cipullo è stato trovato senza vita nel canale Cavour ad Agognate, nel Novarese, non molto distante dal casello autostradale e dal polo logistico di Amazon. Gli investigatori sono al lavoro per capir x.com