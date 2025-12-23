Visite gratuite per le fasce fragili | Comune chiede ' aiuto' a studi e laboratori

Il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha avviato un avviso pubblico per coinvolgere studi e laboratori diagnostici locali, offrendo visite gratuite alle persone più fragili. Questa iniziativa mira a sostenere la salute e la dignità di chi necessita di assistenza, rafforzando i servizi sul territorio. La partecipazione delle strutture interessate può contribuire a garantire un supporto concreto alle fasce più vulnerabili della comunità.

Un'iniziativa concreta a sostegno della salute e della dignità delle persone più fragili. Il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha pubblicato un avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto alle strutture diagnostiche operanti sul territorio comunale, finalizzato all'erogazione.

A Pescara visite oculistiche gratuite per persone fragili - L'iniziativa è promossa dalla Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia

A Pesaro apre il primo Centro oculistico sociale per visite gratuite ai più fragili - Sarà inaugurato sabato a Pesaro il primo Centro oculistico sociale (Cos), un ambulatorio dedicato alle persone più fragili e in difficoltà, dove potranno ricevere una visita oculistica gratuita.

