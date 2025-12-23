Violenze sessuali nella Rsa a Parabiago arrestato operatore socio sanitario

Nella Rsa di Parabiago, i carabinieri hanno arrestato un operatore socio sanitario in seguito a segnalazioni di violenze sessuali. L’indagine, ancora in corso, mira a chiarire i fatti e garantire la tutela delle persone coinvolte. La notizia evidenzia l’importanza di controlli e misure di sicurezza nelle strutture assistenziali per prevenire simili episodi.

Violenze sessuali nella Rsa di Parabiago, i carabinieri hanno arrestato un operatore socio sanitario. Nella mattinata del 23 dicembre, i carabinieri della Compagnia di Legnano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio nei confronti di un cittadino di origini peruviane, 46enne, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Violenze sessuali nella Rsa a Parabiago, arrestato operatore socio sanitario Leggi anche: Maltrattamenti e violenze sessuali su due donne ricoverate alla rsa di Parabiago: arrestato infermiere Leggi anche: Violenze sessuali e maltrattamenti in una casa di riposo a Capri: arrestato un operatore sanitario Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Abusi su ospiti ultraottantenni di una Rsa, arrestato un operatore; Violenza sessuale su anziane ospiti di un’Rsa, arrestato un infermiere. Maltrattamenti e violenze sessuali su due donne ricoverate alla rsa di Parabiago: arrestato 46enne - Nei suoi confronti gli inquirenti hanno acquisito prove “schiaccianti” grazie alle telecamere nascoste ne ... ilgiorno.it

Violenze sessuali nella Rsa a Parabiago, arrestato operatore socio sanitario - Violenze sessuali nella Rsa di Parabiago, i carabinieri hanno arrestato un operatore socio sanitario. ilnotiziario.net

Rsa degli orrori nel Milanese: arrestato infermiere per violenza sessuale su anziani. Il video - Maltrattamenti e violenza sessuale in una Rsa a Parabiago: arrestato un infermiere 46enne. affaritaliani.it

