Violenza sessuale a Caltanissetta arrestato maliano
Un uomo di 32 anni, originario del Mali, è stato fermato dai carabinieri di Caltanissetta in seguito a un episodio di violenza sessuale. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, confermando l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza nel territorio. La vicenda è attualmente sotto approfondimento investigativo.
