Violenza sessuale a Caltanissetta arrestato maliano

Un uomo di 32 anni, originario del Mali, è stato fermato dai carabinieri di Caltanissetta in seguito a un episodio di violenza sessuale. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, confermando l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza nel territorio. La vicenda è attualmente sotto approfondimento investigativo.

Caltanissetta, tenta abusi su una studentessa 23enne: arrestato

Tenta di abusare di una studentessa nel centro di Caltanissetta: arrestato 32enne - I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caltanissetta hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne di origine maliana, senza fissa ...

+++ VIOLENZA SESSUALE A CALTANISSETTA +++

