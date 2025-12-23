La violenza ostetrica rappresenta un problema ancora poco riconosciuto, che colpisce molte donne durante il parto. Valentina Milluzzo e altre testimonianze evidenziano come spesso si tratti di trattamenti che negano il diritto di scelta e autonomia alle donne in gravidanza. Nel suo libro

La giornalista Giorgia Landolfo indaga su un fenomeno spesso taciuto, raccogliendo testimonianze nel suo libro Senza spegnere la voce, uno strumento di denuncia per tutte le donne che hanno sofferto in silenzio e ora vogliono farsi sentire. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Violenza ostetrica, la storia di Valentina Milluzzo e di tante altre, «donne incinte trattate come bambine incapaci di scegliere per sé»

