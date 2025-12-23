Violenza di gruppo i giudici su Grillo jr | Particolare brutalità nessun consenso
Sono state depositate nelle scorse ore le motivazioni della sentenza emessa dal tribunale di Tempio Pausania nei confronti di Ciro Grillo e dei suoi tre amici, condannati per violenza sessuale di gruppo. I fatti risalgono all’estate del 2019 e si sarebbero verificati all’interno di un residence in Costa Smeralda, di proprietà della famiglia Grillo. La decisione dei giudici, formalizzata in un documento di 72 pagine, ricostruisce nel dettaglio quanto avvenuto e chiarisce le ragioni che hanno portato alle pene inflitte. Lo scorso 22 settembre il tribunale ha condannato Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria a 8 anni di reclusione, mentre Francesco Corsiglia è stato condannato a 6 anni e 6 mesi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
