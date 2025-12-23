Viola il divieto ed entra a casa dell' ex compagna | arrestato

La Squadra Volante della Polizia di Stato di Pordenone ha arrestato in flagranza di reato un uomo italiano di circa 45 anni, responsabile della violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla ex compagna. L'episodio si colloca in un contesto.

