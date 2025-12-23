Vince Zampella | si schianta con la Ferrari e muore il creatore di ‘Call of Duty’ Le immagini dell’incidente

Vince Zampella, noto per il suo ruolo nella creazione di numerosi titoli di successo nel settore dei videogiochi, è deceduto in un incidente stradale a Los Angeles. L’incidente, avvenuto domenica pomeriggio, ha coinvolto la sua Ferrari. La notizia ha suscitato grande cordoglio tra gli appassionati e gli operatori del settore videoludico, dove Zampella era riconosciuto come una figura di rilievo.

