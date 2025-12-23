Vince Zampella morto in un incidente il padre di Call of Duty | il video dello schianto

Vince Zampella, noto per aver contribuito allo sviluppo della saga di Call of Duty e tra i protagonisti del settore degli sparatutto, è deceduto in un incidente stradale a Los Angeles. La notizia ha suscitato cordoglio nel mondo del gaming. Di seguito, il video che mostra i momenti dello schianto.

Lutto nel mondo del gaming. Vince Zampella, fra i padri del genere sparatutto moderno e noto per aver dato vita alla saga di Call of Duty, è morto in un incidente stradale a Los Angeles. A bordo, assieme a lui, anche un'altra persona, ma non è chiaro chi dei due fosse al volante. Lo schianto è avvenuto lungo la Angeles Crest Highway, una strada molto pericolosa perché situata tra le montagne a nord della città degli angeli. Come mostra un video girato da alcuni testimoni oculari, già diffuso su X, Zampella era a bordo di una Ferrari 296 GTS, supercar ibrida da oltre 800 cavalli, che, all'uscita di una galleria, è finita fuoristrada impattando violentemente contro le barriere di cemento.

