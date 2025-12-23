Villa Pamphilj | l' acqua sta tornando nel laghetto Fine dell' agonia per i pesci e le tartarughe

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non servono più le autobotti per alimentare il laghetto e i corsi d’acqua di Villa Pamphilj. Il problema che aveva causato un progressivo disseccamento è stato risolto.I lavori all'acquedotto Nella mattinata del 23 dicembre si sono conclusi lavori di Acea Ato2 relativi alla riparazione. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

