Villa Pamphilj | l' acqua sta tornando nel laghetto Fine dell' agonia per i pesci e le tartarughe
Non servono più le autobotti per alimentare il laghetto e i corsi d’acqua di Villa Pamphilj. Il problema che aveva causato un progressivo disseccamento è stato risolto.I lavori all'acquedotto Nella mattinata del 23 dicembre si sono conclusi lavori di Acea Ato2 relativi alla riparazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
