Villa Pamphilj | l' acqua sta tornando nel laghetto Fine dell' agonia per i pesci e le tartarughe

Non servono più le autobotti per alimentare il laghetto e i corsi d’acqua di Villa Pamphilj. Il problema che aveva causato un progressivo disseccamento è stato risolto.I lavori all'acquedotto Nella mattinata del 23 dicembre si sono conclusi lavori di Acea Ato2 relativi alla riparazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Pesci morti e acqua putrida: in sofferenza il laghetto di via Gemona

Leggi anche: Morìa di pesci nel laghetto Europa. Le analisi: "Non c’è inquinamento"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Villa Pamphilj, cascatella storica e laghetto senza acqua: sit-in delle associazioni; Laghetto di Villa Pamphilj a rischio. Oggi l'iniziativa della cittadinanza; Cascatella prosciugata e laghetto a rischio: sit-in per salvare Villa Pamphilj a Roma (VIDEO).

Roma, Villa Pamphilj senz’acqua, il laghetto muore tra fango e silenzi: "Rischio disastro ambientale" - La cascatella storica è ormai asciutta, il laghetto del Giglio che per decenni ha fatto da rifugio a pesci e fauna selvatica si sta restringendo giorno dopo gi ... msn.com