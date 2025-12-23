Vigilie di Natale e Capodanno | a Benevento vietati botti stop a bevande in vetro e in lattina

Durante le festività di Natale e Capodanno, il Comune di Benevento ha adottato un’ordinanza che vieta la vendita e la somministrazione di bevande in recipienti di vetro e lattine. Il provvedimento, valido dalle 10:00 del 24 dicembre 2025 alle 01:00 del 25 dicembre 2025 e dalle 10:00 del 31 dicembre 2025 alle 08:00 del 1 gennaio 2026, mira a garantire la sicurezza e il rispetto delle tradizioni festive.

Tempo di lettura: 2 minuti Con apposita ordinanza sindacale è stato stabilito il divieto assoluto, per il periodo che va dalle ore 10:00 del 24 dicembre 2025 alle ore 01:00 del 25 dicembre 2025 e dalle ore 10:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 08:00 del 1 gennaio 2026: 1) a qualunque attività di somministrare e vendere bevande in recipienti di vetro (anche a mezzo distributori automatici) e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchiericontenitori di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi; 2) a chiunque di consumare e di abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati in vetro.

