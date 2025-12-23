Vigilia e antivigilia di Natale con l' allerta meteo anche in Abruzzo

Vigilia di Natale e antivigilia con l'allerta gialla per il maltempo in buona parte d'Abruzzo.Lo ha reso noto la Protezione civile che ha diramato un'allerta arancione in Emilia-Romagna e un’allerta gialla in altre 6 regioni (Lazio, Umbria, Molise, Campania, Basilicata e Calabria). Il Centro. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

