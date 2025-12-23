Vigilia di Natale sotto allerta meteo | previste piogge insistenti e raffiche di vento anche sulla costa

Per la vigilia di Natale, il territorio di Ravenna è sotto allerta meteo con piogge insistenti e raffiche di vento previste dalla mezzanotte di oggi fino a mercoledì. L’allerta, emessa dall’Agenzia regionale, riguarda criticità idrauliche, idrogeologiche e del mare, con livello arancione e giallo per vento e criticità costiera. Si consiglia di monitorare le condizioni meteorologiche e adottare le precauzioni necessarie.

Dalla mezzanotte di oggi, martedì, alla mezzanotte di domani, mercoledì, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l'allerta meteo numero 122, arancione per criticità idraulica, idrogeologica e stato del mare e gialla per vento e criticità costiera, emessa dall'Agenzia regionale di.

