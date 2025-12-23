Vigilia di Natale partecipata ed ecologica | autobus Ataf gratuiti per l’intera giornata del 24 dicembre

In occasione della Vigilia di Natale, il 24 dicembre, gli autobus Ataf saranno gratuiti per l’intera giornata. Questa iniziativa mira a favorire una mobilità sostenibile e a ridurre l’impatto ambientale durante le festività. Un’opportunità per spostarsi facilmente e in modo ecologico, contribuendo alla riduzione del traffico e delle emissioni in città.

