Vigilia di Natale partecipata ed ecologica | autobus Ataf gratuiti per l’intera giornata del 24 dicembre
In occasione della Vigilia di Natale, il 24 dicembre, gli autobus Ataf saranno gratuiti per l’intera giornata. Questa iniziativa mira a favorire una mobilità sostenibile e a ridurre l’impatto ambientale durante le festività. Un’opportunità per spostarsi facilmente e in modo ecologico, contribuendo alla riduzione del traffico e delle emissioni in città.
Autobus gratuiti per l’intera giornata di mercoledì 24 dicembre, in occasione della Vigilia di Natale. L’iniziativa – concordata dall’Amministrazione Comunale con la società di trasporto pubblico locale partecipata Ataf Spa – mira ad agevolare gli spostamenti di cittadine e cittadini durante la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
