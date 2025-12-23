Vigilia di Natale con l' allerta meteo arancione in tutta la Romagna | dalla costa all' Appennino

La vigilia di Natale in Romagna è interessata da un’allerta meteo arancione, valida su tutta la regione, dalla costa all’Appennino. Sono previste criticità idrauliche, frane e condizioni del mare avverse, con possibili mareggiate lungo la costa. Anche il vento e le criticità costiere sono monitorati con allerta gialla. È importante prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e seguire eventuali indicazioni delle autorità.

Sarà una vigilia di Natale all'insegna del maltempo in tutta la Romagna: è stata diramata una allerta meteo arancione per criticità idraulica (piene), idrogeologica (frane) e stato del mare, gialla per vento e criticità costiera, c'è quindi anche il rischio di mareggiate sulla costa.

Vigilia di Natale con l'allerta meteo arancione in tutta la Romagna: dalla costa all'Appennino - Sarà una vigilia di Natale all'insegna del maltempo in tutta la Romagna: è stata diramata una allerta meteo arancione ... cesenatoday.it

Meteo, Vigilia di Natale con piogge, neve e venti molto intensi: le previsioni - Forte Bora sull'alto Adriatico, Tramontana in Liguria e Libeccio. meteo.it

#Meteo La settimana di Natale si apre all'insegna del #maltempo su buona parte del Paese: per la vigilia, Natale e Santo Stefano, vortice freddo sulla penisola. Allerta in 3 regioni. Di Maria Cristina Cusumano #GR1 @MariaCr80667914 x.com

